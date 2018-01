Einbrecher machen Salzburg unsicher

Offenbar dürften die Täter die Urlaubstage vieler Salzburger ausnutzen und vorwiegend versuchen, in leerstehende Häuser und Wohnungen einzudringen. Eingebrochen wurde in den Salzburger Stadtteilen Lehen und Maxglan, in Oberndorf und in St. Veit im Pongau.

Zwei Einbrüche in St. Veit im Pongau

In St. Veit im Pongau stiegen die Täter in ein Einfamilienhaus ein, während die Bewohner schliefen. Sie bohrten zunächst ein Fenster auf, gelangten so in das Innere des Hauses und durchsuchten sämtliche Schränke in der Wohnküche und im Wohnzimmer. Ihre Beute: Geldtaschen und Schmuck.

Die beiden Bewohner schliefen zu dieser Zeit und bekamen von dem Einbruch nichts mit. Vermutlich dieselben Täter stahlen aus einer unversperrten Werkstatt des benachbarten Bauernhofes eine Akkubohrmaschine und diverses Werkzeug, so die Polizei. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Polizeihund fasst junges Einbrecher-Duo

Polizeihündin “Kiara” hat am Dienstagabend in Salzburg-Lehen in einem Einfamilienhaus zwei jugendliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der 15- und der 16-Jährige hatten mit Steinen die Eingangstüre aus Glas eingeschlagen und waren ins Gebäude gestiegen. Der Eigentümer hörte den Lärm und alarmierte die Polizei. Daraufhin fuhren mehrere Polizisten, darunter zwei Diensthundeführer, zum Haus.

Schmuck und Golddukaten aus Haus in Maxglan gestohlen

Schmuck und eine Sammlung aus Golddukaten haben Einbrecher aus einem Einfamilienhaus im Salzburger Stadtteil Maxglan mitgehen lassen. Die Familie befand sich zwischen 31. Dezember und 2. Jänner auf Skiurlaub. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt.

Einbruch in Reihenhaus in Oberndorf

Auch in Oberndorf haben Einbrecher ihr Glück versucht – und waren erfolgreich. Die Täter sind laut Polizei zwischen Silvester und Dienstagabend in ein Reihenhaus in Oberndorf eingedrungen, in dem sie kurzerhand das Küchenfenster eingeschlagen haben. Im Haus durchsuchten sie in aller Ruhe sämtliche Räume, die Bewohner sind derzeit auf Urlaub. Über die Beute kann deshalb derzeit noch nichts gesagt werden.