Einbrecher rissen in Oberösterreich Bankomat aus Verankerung

Unbekannte haben am Samstag gegen 3.00 Uhr aus einer Bankfiliale in Kirchberg bei Mattighofen im Bezirk Braunau am Inn einen Bankomat mit Hilfe eines Kastenwagens aus der Verankerung gerissen und diesen anschließend abtransportiert. Es war der zweite derartige Coup innerhalb einer Woche in Oberösterreich. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus.

Eine Anrainerin wurde wach und konnte die Täter fotografieren, wie sie den Bankomat in den weißen Kastenwagen verluden. Zuvor hatten die bisher Unbekannten eine Glastür zum Foyer der Bank geöffnet und einen Spanngurt über den Geldausgabeautomaten gelegt. Ein ähnliches Fahrzeug wurde vor wenigen Tagen bei einem Bankomatdiebstahl in Michaelnbach im Bezirk Grieskirchen gesehen. "Wir können einen Zusammenhang nicht ausschließen, die Ermittlungen werden dahingehend ebenfalls geführt", sagte Polizeisprecherin Petra Datscher am Samstag zur APA.