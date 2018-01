Einbrecher schlagen in Oberndorf zu

Die Einbrecher sind laut Polizei zwischen Silvester und Dienstagabend in ein Reihenhaus in Oberndorf eingedrungen, in dem sie kurzerhand das Küchenfenster eingeschlagen haben. Im Haus durchsuchten sie in aller Ruhe sämtliche Räume, die Bewohner sind derzeit auf Urlaub. Über die Beute kann deshalb derzeit noch nichts gesagt werden.

Nachbar alarmiert Polizei in Oberndorf

Gerufen wurde die Polizei vom Besitzer des Nachbar-Reihenhauses, nachdem er einen gescheiterten Einbruchsversuch bei sich zu Hause bemerkt hatte. Durch die massive Ausführung der Terrassentüre hatten die Täter hier den Versuch abgebrochen. Entdeckt wurde der Einbruch nach der routinemäßigen Nachschau im Reihenhaus nebenan.

Weitere polizeiliche Ermittlungen sind im Gange.