Einbrecher stehlen medizinische Geräte

Zwischen Mittwoch und Freitag wurde in die Praxis im Salzburger Stadtteil Schallmoos eingebrochen. Wie die Polizei in einer Presseaussendung mitteilte, brachen der oder die Täter die Eingangstüre der Praxis auf. Gestohlen wurden demnach Bargeld im vierstelligen Eurobereich sowie medizinische Geräte.

Einbrecher scheitern an Sicherheitstüre

In demselben Zeitraum haben Unbekannte versucht, sich Zugang zu einer Arztpraxis in der Elisabeth-Vorstadt zu verschaffen. Die Einbrecher scheiterten laut Polizei aber an einer Sicherheitstüre.