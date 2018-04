Einbrecher schlagen bei Autohändlern in Salzburg, OÖ und NÖ zu

Für zwei Einbrecher klickten die Handschellen. - © APA/GINDL

414.000 Euro Schaden haben Einbrecher im vergangenen Jahr in vier Autohäusern in Nieder- und Oberösterreich sowie in Salzburg angerichtet. Sie hatten es auf Lenkräder samt Airbags, Navigationsgeräte und LED-Scheinwerfer abgesehen. Zwei tatverdächtige Litauer wurden nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Dienstag in Schweden festgenommen.