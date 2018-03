Einbrecher treiben im Land Salzburg ihr Unwesen

In ein Sportgeschäft in Hallein (Tennengau) brachen Sonntagabend bislang unbekannte Täter ein. Sie stahlen aus einer Schublade eine Handkasse und ein Tablet. Die Ermittlungen laufen, berichtet die Polizei.

Automaten in Bergheim aufgebrochen

In einer Sportkantine in Bergheim (Flachgau) stiegen unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Montag ein. Sie brachen daraufhin einen Spielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Geld. Zudem wurden ein Sparschwein und mehrere Stangen Zigaretten gestohlen.

In Lokal in Mittersill eingedrungen

Durch das Aufbrechen eines Fensters gelangten in der Nacht auf Sonntag in Mittersill (Pinzgau) unbekannte Täter in ein Lokal. Sie entwendeten laut Polizei eine Geldbörse und eine Kassenlade mit Bargeld in vierstelliger Höhe.

Filzmoos: Mann dringt in unversperrte Wohnung ein

In eine unversperrte Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Filzmoos (Pongau) schlich sich am Sonntag ein bislang unbekannter Mann. Die Bewohner überraschten ihn, er verließ daraufhin sofort die Wohnung und flüchtet ohne Beute in einem grauen Pkw.