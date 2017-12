Die unbekannten Täter sind am Samstag in den Abendstunden in ein Wohnhaus in Bischofshofen eingestiegen. Gerade als sie die Räumlichkeiten nach Beute durchsuchten, kamen die Hausbewohner zurück. Die Täter ergriffen daraufhin sofort und ohne Beute die Flucht, teilt die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mit.

Weiterer Einbruch in Bischofshofen geglückt

Bei ihrem nächsten Einbruch dürften die Täter mehr Glück gehabt haben. Über eine Balkontür gelangten sie in eine ebenerdige Wohnung und konnten in aller Ruhe sämtliche Räume durchsuchen. Da sich der Bewohner auf Urlaub befindet, kann die Höhe der Beute noch nicht ermittelt werden.

Die Polizei geht aufgrund der an den Tatorten gesicherten Spuren von ein und denselben Tätern aus. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.