Eindringling attackierte in Schalchen Polizisten

Der Mann war in der Nacht in eine unversperrte Garage in Schalchen eingedrungen und hatte sich in das dort abgestellte Auto zum Schlafen gelegt, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 37-jährige Hausbewohner, der kurz vor 6:00 Uhr in die Garage kam, bemerkte den Eindringling und verständigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, wurde der 29-Jährige sofort aggressiv.

29-Jähriger brach zuvor in Haus ein

Der vorbestrafte 29-Jährige hatte in der Nacht auf Freitag aus einem Haus in Sankt Florian (Bez. Braunau) verschiedene Gegenstände gestohlen und wollte mit einem Mofa davon fahren. Dabei wurde er vom dortigen Hausbesitzer erwischt, der Dieb flüchtete zu Fuß. Danach dürfte er sich in die Garage in Schalchen eingeschlichen haben, teilte die Polizei mit. Der 29-Jährige wurde in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.

