89-jährige Frau starb bei Wohnungsbrand in Wien-Meidling

Noch ist unklar, wodurch der Brand ausgelöst wurde - © MA 68 LICHTBILDSTELLE

Eine 89 Jahre alte Frau ist Freitagfrüh bei einem Wohnungsbrand in Wien-Meidling ums Leben gekommen. Ein Feuerwehrmann erlitt Verletzungen, berichtete die Berufsfeuerwehr. Ein Nachbar wurde per Drehleiter vom Balkon seiner Wohnung gerettet, mehrere weitere Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht. Die Brandursache war laut Polizei auch am Nachmittag noch unklar.