Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Pkw kam es am späten Dienstagabend in Neukirchen an der Enknach (Bez. Braunau) in Oberösterreich. Die Beifahrerin eines 49-jährigen Straßwalchners (Flachgau) wurde dabei verletzt. Ein Alkotest verlief bei dem Flachgauer positiv.