“Einer der besten von uns”: UNO betrauert Kofi Annan

Kofi Annan verkörperte die UNO - © APA (AFP)

Mit einer Trauerfeier haben die Vereinten Nationen ihres vor wenigen Tagen gestorbenen früheren Generalsekretärs Kofi Annan gedacht. “Er war einer der besten von uns”, sagte der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres am Mittwoch im Hauptquartier der Organisation in New York, nachdem er gemeinsam mit der UNO-Botschafterin Ghanas, Martha Pobee, einen Kranz niedergelegt hatte.