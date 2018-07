Der Einbrecher konnte nicht mehr aus dem Keller heraus. (Symbolbild) - © Bilderbox

Ein eingesperrter Kellereinbrecher hat am Mittwochabend in einem Haus in der Barichgasse in Wien-Landstraße selbst Hilfe holen müssen. Ein Mieter wurde auf Klopfgeräusche aus dem Keller aufmerksam, als er nach unten ging, stellte sich heraus, dass von innen jemand gegen die versperrte Türe klopfte. Die verständigte Polizei nahm den Iraner fest.