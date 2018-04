Einigung in Tarifverhandlungen in Deutschland

Innenminister Seehofer und Verdi-Chef Bsirske sind zufrieden - © APA (dpa)

Die rund 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Deutschland erhalten in drei Stufen bis zum Jahr 2020 rund 7,5 Prozent mehr Lohn. Auf einen entsprechenden Tarifabschluss verständigten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber in der dritten Tarifrunde in Potsdam, die am Sonntagmittag begonnen hatte. “Es ist das beste Ergebnis seit vielen Jahren”, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske.