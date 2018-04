Mittwochnachmittag sollen sich noch mehrere Menschen in dem Gebäude befunden haben. Zunächst gab es einen Verletzten. Die Brandursache war noch nicht bekannt.

Das auf Kinderartikel spezialisierte Einkaufszentrum war 2009 eröffnet worden. Erst in der vergangenen Woche starben bei einem Feuer in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Industriestadt Kemerowo mehr als 60 Menschen, darunter rund 40 Kinder. Das Feuer war nahe einer Spielecke ausgebrochen.

(APA/dpa)