Einmietbetrüger leben jahrelang in Salzburger Wohnung: 100.000 Euro Schaden

Knapp sieben Jahre lang lebte ein deutsches Ehepaar in einer Wohnung in der Salzburger Altstadt. In dieser Zeit kamen sie nicht für Kaution, Miete oder Betriebskosten auf. Insgesamt entstand ein Schaden in der Höhe von 100.000 Euro.