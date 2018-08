Einsatz für Fiaker-Pferde bei Tropen-Hitze

Seit heuer geben Salzburgs Fiaker ihren Pferden nach einem Vertrag mit dem Magistrat ab 35 Grad – abgelesen an der Messstation in Freisaal –hitzefrei. “Wir haben aber auch schon davor freiwillig Pause gemacht”, versichert der Obmann der Salzburger Fiaker-Vereinigung, Franz Winter, am Dienstag im Gespräch mit SALZBURG24. Auch vergangenen Mittwoch wurde den Pferden an den Hundstagen eine Auszeit gewährt.

14 Pferdekutschen in Salzburg im Einsatz

Insgesamt gibt es laut Winter fünf Fiaker-Unternehmen in der Stadt Salzburg mit 14 Kutschen. “Pro Kutsche hat jeder Fiaker vier bis sieben Pferde zur Verfügung”, sagt Winter. Dadurch kämen ohnehin nicht alle Tiere am selben Tag zum Einsatz. “Zudem sind die Pferde Temperatur unempfindlich und stehen sowieso außerhalb der Fahrten im Schatten”, ergänzt Winter. Besonders an heißen Tagen spüre man, dass das Interesse an Kutschenfahrten zurück geht. Viele Touristen würden an den See oder ins Freibad baden gehen, so Winter weiter.

Über 50 Liter Wasser sollen Pferde an heißen Tagen zu sich nehmen./APA/GEORG HOCHMUTH ©

Amtstierarzt Huber: “Salzburgs Fiaker sind vernünftig”

Bei heißen Temperaturen stellt nicht unbedingt die direkte Sonneneinstrahlung eine Gefahr für die Pferde dar. “Vielmehr ist die Reflexion vom Asphalt zu berücksichtigen und dieser auszuweichen”, erklärt Christophorus Huber, Amtstierarzt der Stadt Salzburg. Daher wird ab kommenden Jahr auf der Nordseite des Doms ein spezieller Belag für die Pferde errichtet. “Zudem sind Salzburgs Fiaker sehr vernünftig. Sie wissen, dass die Pferde ihr Kapital sind und hegen und pflegen sie daher mit Sorgfalt”, führt Huber an. Ebenso werde stichprobenartig kontrolliert, ob die Pferde nicht länger als acht Stunden pro Tag im Einsatz sind sowie an zwei Tage in der Woche eine Pause mit Auslauf erhalten.

Erste große Demo in Salzburg

Dem Verein gegen Tierfabriken (VGT) sind die Fiaker jedoch ein Dorn im Auge. Sie möchten auf das Leid der Tiere aufmerksam machen. “Wir fordern ein generelles Verbot für Pferde in der Stadt Salzburg”, sagt Georg Prinz von der VGT Österreich zu S24. Bei der ersten größeren Demo am Donnerstag will sich der Verein zunächst für hitzefrei ab 30 Grad stark machen. Sollte es am Donnerstag mit über 35 Grad zum heißesten Tag im Jahr kommen, würden Salzburgs Fiaker allerdings sowieso eine Pause einlegen. “Dann würden wir die Demo auf nächste Woche verschieben”, sagte Prinz.