Die Polizei sucht einen Dieb im Pinzgau. - © Neumayr/Archivbild

Ein unbekannter Täter schlich sich am Dienstagvormittag in ein unversperrtes Haus in Niedernsill (Pinzgau) ein und stahl dort einige Schmuckstücke. Als der Mann das Haus verließ, kam ihm die 72-jährige Bewohnerin entgegen, woraufhin er sofort die Flucht ergriff, wie die Polizei berichtet.