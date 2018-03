Einweghandschuhe an Feinkosttheken nicht mehr gern gesehen

Handschuhe sollen nur dort eingesetzt werden, wo sie sinnvoll sind - © APA

Wer an Feinkosttheken kauft, erhielt die Ware bisher praktisch durchwegs von Mitarbeitern gereicht, deren Hände in Einweghandschuhen steckten. Das soll Hygiene signalisieren – was laut Studien gar nicht zutrifft. Die Arbeitsinspektion möchte die auch aus Umweltschutzgründen und für die Gesundheit der Angestellten bedenklichen Handschuhe künftig nur noch dort eingesetzt sehen, wo sie sinnvoll sind.