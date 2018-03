Einweghandschuhe an Wursttheken abgeschafft: Wie steht ihr dazu?

Die Bedienung an der Wursttheke in Österreichs Supermärkten erfolgt künftig ohne Handschuhe. - © APA/BARBARA GINDL

Am 1. Mai haben die Plastikhandschuhe in den Feinkostabteilungen in Österreichs Supermärkten ausgedient. Aus Studien geht hervor, dass die Handschuhe ohnehin keinen hygienischen Nutzen haben. Künftig werden sie durch Gabeln und Zangen bei der Bedienung ersetzt. Wie findet ihr das? Stimmt ab im Meinungscheck!