Eis-Bullen beenden Kaderplanung für neue Saison

Der 29-jährige Kanadier bestritt vergangene Saison 88 Spiele in der American Hockey League (AHL), wo er sich mit den Texas Stars im Finale um den Calder Cup im Spiel 7 den Toronto Marlies geschlagen geben musste. Mit Regner holen die Red Bulls viel Erfahrung und eine Führungspersönlichkeit nach Salzburg.

Wer ist Brent Regner?

Nachdem er im NHL Draft 2008 in der 5. Runde an Stelle 137 von den Columbus Blue Jackets gedraftet wurde, spielte er über einen neunjährigen Zeitraum seiner bisherigen Profikarriere bereits bei sechs verschiedenen AHL-Teams in insgesamt 586 Meisterschaftsspielen. Als mobiler Verteidiger, der die Scheibe gerne schnell den Stürmern serviert, sich in Angriffe einschaltet und mit seiner Übersicht vor allem im Powerplay für Gefahr sorgt, erzielte er in der AHL 45 Tore und bereitete 186 weitere vor.

“Eine meiner Stärken ist es, gut anspielbar zu sein und die Scheibe schnell weiter an die Stürmer zu verteilen. Für das größere Eis wird es wohl eine gewisse Anpassungszeit geben, aber ich möchte mein Spiel damit noch besser machen”, sagt Regner. “Die Red Bulls genießen ein sehr hohes Ansehen in Europa für die Qualität ihrer Organisation und meine Familie und ich freuen uns sehr die neuen Teamkollegen, Trainer und die gesamte Organisation kennenzulernen.”

HIER findet ihr den kompletten Kader für die Saison 2018/19.