Eis-Bullen beim Red Bulls Salute gefordert

Red Bull Salzburg startet in die Eishockey-Saison. - © Red Bull / GEPA

Am Freitag bestreitet der EC Red Bull Salzburg beim Red Bulls Salute in Garmisch-Partenkirchen das Auftaktspiel gegen HC Sparta Prag (16 Uhr). Das ist zugleich das erste Spiel der neuen Saison für die Mannschaft von Head Coach Greg Poss. “Wir sind heiß auf das Turnier”, so der US-Amerikaner.