Eisel wegen Gehirnblutung operiert

Eisel will Karriere fortsetzen - © APA (Archiv)

Radprofi Bernhard Eisel ist am Montag in Klinikum Klagenfurt wegen einer Gehirnblutung operiert worden. Der 37-Jährige hat den Eingriff gut überstanden und muss noch bis Freitag im Krankenhaus bleiben. Die Fortsetzung seiner Karriere sei durchaus vorstellbar, sagte Eisel am Mittwoch zur “Kleine Zeitung”. Zuvor hatte die “Kronen Zeitung” über den Eingriff berichtet.