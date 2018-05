Eisenstange bohrte sich in Pkw: Lenker in NÖ leicht verletzt

Der Lenker kam leicht verletzt davon - © APA (LPD NÖ)

Bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Oed von Waldegg (Bezirk Wiener Neustadt-Land) hat sich am Dienstagvormittag eine Eisenstange in bzw. durch ein Auto gebohrt. Der 70-jährige Lenker kam leicht verletzt davon, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Er wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert. Der Verkehr auf der Bahnlinie war für eine Stunde unterbrochen.