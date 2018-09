Die Salzburger mussten sich dem Gastgeber geschlagen geben. - © GEPA/Red Bull

Red Bull Salzburg hat sein zweites Spiel in der Champions Hockey League (CHL) verloren. Die zum Auftakt in Wales gegen Cardiff 5:2 siegreichen Mozartstädter unterlagen am Samstag dem schwedischen Meister Växjö Lakers in Gruppe G auswärts 2:5 (0:2,1:1,1:2).