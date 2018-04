Eishockey-Team gewann WM-Testspiel gegen Slowenien 2:1

Teamchef Roger Bader stellte wie angekündigt um. Statt David Kickert brachte er David Madlener, der das Torhüter-Duell klar für sich entschied, vier neue Feldspieler und ließ nur eine Sturmlinie unverändert.

Die Mannschaft zeigte nicht nur personell ein anderes Gesicht, sonderte agierte auch mit mehr Schwung und Präzision und kam so auch zu Chancen. Im Zwei-Mann-Überzahlspiel fälschte Lebler einen Kirchschläger-Schuss zum 1:0 ab (6.). Jan Urbas gelang aber rasch der Ausgleich (8.). Ban mit seinem ersten Länderspiel-Tor (19.) sorgte aber für die neuerliche Führung, die letztlich schon entscheidend war.

Die Teamspieler haben nun bis Sonntag frei, ehe es in das sechste und letzte Vorbereitungs-Trainingslager geht. Mit einem Turnier in St. Petersburg gegen Weißrussland U25 (26. April, 15.00), Norwegen U25 (27., 15.00) und Russland B (28., 18.30) wird die Testspielserie abgeschlossen, ehe es am 2. Mai zur WM nach Kopenhagen geht.

Wann Bader seinen gesamten WM-Kader zur Verfügung hat, ist noch offen. Mitte nächster Woche sollen die Spieler von EBEL-Finalist RB Salzburg zum Team stoßen, auch die Schweiz-Legionäre Stefan Ulmer und Patrick Obrist sind noch im Liga-Einsatz. Offen ist auch, ob der Teamchef mit Verstärkung aus der NHL rechnen kann.

(APA)