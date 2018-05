Eishockey-WM-Favorit Russland siegte, Kanada unterlag USA

Die USA luchsten den Kanadiern den Sieg noch ab - © APA (AFP)

Russland hat am Freitagnachmittag die Eishockey-A-WM in Dänemark mit einem Kantersieg eröffnet. Der Olympiasieger, am Sonntag (12.15 Uhr) zweiter Gegner der Österreicher, deklassierte in der Gruppe A in Kopenhagen Frankreich mit 7:0. Kanada verlor dagegen in Gruppe B das Nordamerika-Duell. Die Kanadier mussten sich in Herning den USA mit 4:5 nach Penaltyschießen geschlagen geben.