Holst coachte zuletzt den EBEL-Verein VSV. - © APA/EXPA/JOHANN GRODER/Archiv

Eishockey-Trainer-Urgestein Greg Holst ist zurück in Österreich. Der 64-jährige Austro-Kanadier wurde am Montag beim Zweitligisten EK Zell am See als neuer Headcoach präsentiert. Der langjährige Trainer des VSV soll bei den in der Alps-Hockey-League nur auf Platz 13 von 17 Teilnehmern liegenden Pinzgauern als “Troubleshooter” agieren, wie der Club mitteilte.