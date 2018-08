Ekel-Alarm am Strand: Bursch fängt sich Parasiten-Würmer ein

Am Strand hat sich Michael mit Würmern infiziert. - © Bilderbox/Symbolbild

Der 17-jährige Michael war auf Ausflug in Florida, wo er sich am Pompano Beach von seinen Freunden im Sand eingraben ließ. Nach dem Tag am Strand bekam er einen Ausschlag am Fuß, dann bildeten sich Blasen. Die Diagnose: Hakenwürmer hatten sich in Michaels Fuß eingenistet.