EL-Halbfinale: Marseille gegen Salzburg im LIVETICKER

“Olympique hat nicht nur Top-Spieler in seinen Reihen, sondern sich auch als Mannschaft zuletzt extrem weiterentwickelt”, ergänzt Stefan Lainer. “Die beiden Gruppenspiele sind schon ziemlich lange her, es hat sich bei beiden Teams mittlerweile einiges verändert.”

Hexenkessel in Frankreich

Recht unkompliziert ist Salzburgs Personalsituation. Trotz des bevorstehenden 55. Saisonpflichtspiels sind alle Kicker einsatzbereit. In jedem Fall wartet auf die Bullen ein Hexenkessel, die Partie ist so wie das Rückspiel in Salzburg am 3. Mai mit über 60.000 Fans ausverkauft – rund 700 werden aufseiten von Valon Berisha und Co. sein.

LIVE: Marseille vs. Salzburg

Im Duell mit Salzburg wird Marseille zu seiner Standardformation zurückkehren. Fix fehlen nur Außenverteidiger Hiroki Sakai und Goalie Steve Mandanda, Innenverteidiger Rolando ist fraglich. Denkbar ist damit, dass Garcia Luiz Gustavo zurückziehen könnte und dann mit einer Vierer-, aber auch Fünferkette spielen könnte.