EL-Match in Salzburg: Polizei bereitet sich auf Fanmarsch vor

Ob der Fanmarsch tatsächlich stattfindet, ist noch nicht ganz klar, die Polizei bereitet sich jedenfalls darauf vor: “Wir gehen davon aus, dass ein Fanmarsch stattfindet. Wir rechnen mit etwa 800 Fans, die sich daran beteiligen”, so Michael Rausch, Pressesprecher der Polizei Salzburg. Darunter könnten sich nach Erhebungen der Polizei auch 50 Risikofans mischen. “Die werden wir natürlich genau im Auge behalten, speziell im Hinblick auf Pyrotechnik”, so Rausch. Der Fanmarsch soll sich gegen 17.30 Uhr in Bewegung setzen.

EL-Match in Salzburg: Anreise mit Öffis empfohlen

Fanmarsch und Fußballspiel sorgen auch für ein verstärktes Verkehrsaufkommen in der Landeshauptstadt. Die Polizei empfiehlt daher eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Öffis können mit Matchkarte sechs Stunden vor Spielbeginn sowie bis zum Bertriebsschluss gratis im Bundesland Salzburg (inkl. Freilassing) genutzt werden:

Die Shuttlebuslinien vom Salzburger Messezentrum von 18 bis 24 Uhr

(Shuttletransferzeit zum Stadion und retour in rund zehn Minuten)

(Shuttletransferzeit zum Stadion und retour in rund zehn Minuten) Die Shuttlebuslinien vom Airportcenter-DOC Wals-Himmelreich von 18 bis 24 Uhr

(Shuttletransferzeit zum Stadion und retour in rund zehn Minuten)

(Shuttletransferzeit zum Stadion und retour in rund zehn Minuten) Die Shuttlebuslinien vom Salzburger Hanuschplatz

Die verstärkten städtischen Buslinien

Die verstärkte S-Bahn und die regulären Bahnlinien

Zusätzlich verkehrt der “Nachtstern”

Das öffentliche Verkehrsangebot wird im Falle einer Spielverlängerung entsprechend erweitert

Polizei sorgt mit Großaufgebot für Sicherheit

Auch im Bereich des Stadions ist die Polizei natürlich mit einem Großaufgebot vertreten. Neben der Einsatzeinheit sind auch Diensthundestaffeln vor Ort, aus der Luft soll ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera den Fanmarsch und Verkehrsaufkommen beobachten.

Marseille: Spiel wird in Stade Velodrome übertragen

Über 22.000 Zuschauer werden am Donnerstagabend im Stade Velodrome in Marseille erwartet. Das Semifinal-Rückspiel in der Fußball-Europa-League gegen Österreichs Fußballmeister Salzburg wird dort bei einem Public-Viewing-Event auf einem riesigen Bildschirm gezeigt. Wie das Magazin “France Football” berichtete, sind rund 40 Journalisten dafür akkreditiert. Spielbeginn in Salzburg ist um 21.05 Uhr.

(SALZBURG24/APA)