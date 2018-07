Electric Love 2018: Das war das Warm-Up

Die ersten Festivalbesucher haben schon am Mittwoch auf den Campingplätzen rund um den Salzburgring ihre Zelte aufgeschlagen. Um 18 Uhr startete im Club Circus das Warm-Up mit Mashd N Kutcher, Neelix, DVBBS und Brennan Heart.

Startschuss fürs Electric Love Festival

Der offizielle Startschuss fällt am Donnerstag (16 Uhr) auf der Mainstage. Am Timetable stehen die Headliner The Chainsmokers und Axwell&Ingrosso. Später am Abend – wenn es bereits dunkel am Salzburgring ist – wird das feierliche Opening auch dieses Jahr wieder von einem Chor, Solosängern und einem einzigartigen Feuerwerk begleitet.

Mega-Programm am Salzburgring

Auch dieses Jahr werden wieder um die 180.000 Besucher erwartet. Auf rund 100 Hektar finden die Partybegeisterten Platz fürs Campen, Tanzen und Feiern. Vom Warm-up am Mittwoch bis hin zu Festival-Finale am Samstag werden insgesamt 120 Künstler auf fünf unterschiedlichen Bühnen auftreten.