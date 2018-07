Electric Love 2018 Tag 3: Sonnenschein und Tanzwütige

Anders als am ersten und am zweiten ELF-Tag hatte der Wettergott am Samstag ein Einsehen: Statt Regen gab es Sonne, entsprechend ausgelassen wurde am letzten Tag des Festivals gefeiert, wie uns Thomas, unser Redakteur vor Ort, berichtet.

Die ELF-Besucher konnten am dritten Tag die Sonne genießen./SALZBURG24/Konrad/ ©

Steve Aoki begeistert auf der Mainstage

Die Headliner Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki und 3 Are Legend schlossen den dritten und letzten Tag des Electric Love Festivals vor Tausenden Tanzwütigen. Zuvor begeisterten unter anderem Alle Farben, Yellow Claw und Timmy Trumpet das Publikum auf der Mainstage.

Club Circus im Zeichen von Techno

Für besonders schnelle Beats und Tanzen fast wie in Ekstase sorgten neben Psyko Punkz, Coone und Frequencerz auch Deetox. Der Club Circus stand am ELF-Abschlusstag ganz im Zeichen von Techno mit Felix Kröcher, Miss Skandal und Kölsch.