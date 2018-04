Electric Love Festival gibt 16 neue Künstler bekannt

Zum Line Up in Phase 3 mischt sich unter anderem auch ein echter EDM-Leckerbissen. Mit der Kombo „3 Are Legend“ (Dimitri Vegas, Like Mike und Steve Aoki) ist den Veranstaltern die Verpflichtung einer echten Rarität gelungen. Das Electric Love Festival wird die einzige Sommer-Festival-Show der drei Superstars in dieser seltenen Kombination sein.

Electric Love Festival: Auch Marshmello mit dabei

In Phase 3 dabei ist auch der US-Amerikaner Marshmello. Der Mann mit der Marshmello-Maske hat sich seit seiner letzten Österreich-Show am Electric Love zu einem weltweiten Pop-Superstar entwickelt. Alleine mit seinen Top-Hits „Wolves“ und „Friends“ knackt er bald die Milliarden Grenze auf Spotify.

Neuzugang im Club Circus

Neu im Club Circus am Line Up sind Kölsch und DJ Rush. Auf der Q-dance-Stage gibt es was für alle Fans der härteren elektronischen Musik: Ran-D, Sub Zero Project, Scale, N-Vitral und der König des Frenchcore Dr. Peacock.

Ebenfalls auf der Mainstage dabei sind:

W&W

Jax Jones

Zonderling

Party Favor

Rave Radio

Felice

Dan Lee

Beim Ticketkauf heißt es schnell sein, der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren, einige Kategorien sind bereits ausverkauft.