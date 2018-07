Electric Love Festival: Jede Ecke unter Kontrolle

Einsatzleiter Markus Ebner betont: “Die Anreise am Mittwoch und Donnerstag verlief unproblematisch, es gab in der Nacht ein paar Schnittverletzungen, weil nicht alle festes Schuhwerk getragen haben. Das ist aber bei solchen Festivals nichts wirklich Außergewöhnliches. Der Regen, der am Donnerstagabend eingesetzt hat, macht den Fans ein wenig zu schaffen. Wir empfehlen auf jeden Fall warme Kleidung, da es auch abgekühlt hat.” In dieser Hinsicht gibt gute Nachrichten: Die Wetterprognosen sind für Samstag und Sonntag besser, ein Meteorologe hat die Entwicklungen immer im Auge.

Erfahrungsaustausch zwischen Salzburg und Burgenland

Eine Abordnung der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See schaut sich heuer die Abläufe und Einsatzpläne der Kollegen aus Salzburg beim Electric Love Festival besonders genau an. Vor wenigen Wochen war es beim Nova Rock umgekehrt, man lernt voneinander. Bisher verlief am Salzburg Ring alles reibungslos, dafür sorgen Rotes Kreuz, zahlreiche Freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung, Polizei und die Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft.