Das Tier war entlang einer Straße unterwegs, die den Murchison-Falls-Nationalpark im Norden des Landes von Dörfern trennt. In Uganda sind die Nationalparks meist nicht umzäunt. Wildtiere können in umliegende Dörfer wandern, wo sie manchmal Zäune kaputt machen oder die Rinder oder Ziegen der Bewohner angreifen. Hangi appellierte an die Bevölkerung, Wildtiere nicht zu provozieren oder anzugreifen.

(APA/dpa)