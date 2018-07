Elektronische Kuhglocken in Oberbayern und Tirol im Test

Landwirte können die Tiere nun über GPS orten - © APA (dpa)

Auf Almen in Oberbayern und Tirol tragen in dieser Saison einige Kühe testweise neben ihrer traditionellen Kuhglocke eine elektronische Variante. An etwa 150 Tieren werden derzeit nach Angaben der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) unterschiedliche Geräte dreier Entwickler getestet.