Elf Iraner bei israelischen Luftangriffen getötet

Israelische Luftangriffe in Syrien töteten auch ausländische Kämpfer - © APA (AFP)

Bei den israelischen Luftangriffen auf Ziele in Syrien sind am Donnerstag nach Angaben von Aktivsten mindestens elf Iraner getötet worden. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte am Samstag mit, insgesamt seien 27 prosyrische Kämpfer getötet worden.