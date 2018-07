Elf Tote und 30 Vermisste bei Bootsunglück auf dem Kongo

Das Boot war demnach mit Passagieren und Waren an Bord zwischen der Stadt Kisangani und dem Ort Lokutu unterwegs. Einem Mitarbeiter der örtlichen Fußbehörde zufolge kenterte es am Dienstag, offenbar nachdem es in der Nähe des Ortes Isangi auf einen Felsen aufgelaufen war.

Der Kongo ist in dem zentralafrikanischen Staat – in dem es nur wenige geteerte Straßen gibt – eine wichtige Verkehrsschlagader, sowohl für Fracht- als auch für Passagierschiffe. Dabei kommt es immer wieder zu Unglücken, weil Boote häufig überladen sind.

(APA/dpa)