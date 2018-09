Elfjähriger gerät im Drachenwand-Klettersteig in Panik: Hubschrauber-Einsatz

Der Klettersteig auf die Drachenwand gilt als anspruchsvoll. - © Neumayr/Archiv

Der Kletterausflug eines 49-Jährigen und seines elfjährigen Sohnes endete am Samstagnachmittag an der Drachenwand in Mondsee (Bez. Vöcklabruck) in Oberösterreich mit einem Einsatz der Bergrettung und eines Hubschraubers. Der Bub hatte sich vor einer Hängebrücke in Panik zusammengekauert. Die beiden mussten gerettet werden.