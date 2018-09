Elfjähriger wollte Süßes und fuhr mit Auto zum Supermarkt

Die Lust auf Süßes war einfach zu groß - © APA (dpa/Archiv)

Sein Verlangen nach Süßigkeiten hat einen Elfjährigen aus Niedersachsen zum Autofahrer werden lassen. Nach Hinweisen eines Zeugen stoppte die Polizei den Buben im Auto seiner Mutter in der Gemeinde Schöningen, wie die Exekutive am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Nach eigenen Angaben wollte er zu einem Supermarkt, um Süßes einzukaufen. Zehn Kilometer hatte er bereits unfallfrei zurückgelegt.