Elfmeterdrama und Nachsitzen: Favoriten im DFB-Cup weiter

Borussia Dortmund gewann gegen Union Berlin mit 3:2

Die Favoriten haben sich auch am Mittwoch in der zweiten Runde des deutschen Fußball-DFB-Pokals durchgesetzt. Borussia Dortmund gewann gegen Union Berlin mit 3:2 durch einen Elfmeter kurz vor Ende der Verlängerung. Schalke setzte sich in einem Elfmeterkrimi gegen Zweitliga-Leader Köln 6:5 durch. Werder Bremen zog hingegen dank dreier Treffer von ÖFB-Legionären souverän ins Achtelfinale ein.