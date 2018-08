Eltern sollen Schulwegtraining mit den Kindern Schulweg beginnen

Eltern sollten den Schulweg mit ihren Kindern üben, rät die AUVA. (Symbolbild) - © APA/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Am 10. September beginnt in Salzburg wieder die Schule. Eltern sollen aber bereits jetzt mit dem Schulwegtraining beginnen, rät die AUVA in einer Aussendung am Donnerstag. Grundsätzlich sollte der Schulweg – wenn möglich – zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden.