Eltern von Alfie kämpfen weiter um Behandlung in Italien

Die Eltern legten Berufung ein - © Action4Alfie

Die Eltern des schwerkranken britischen Buben Alfie Evans kämpfen weiter für die Behandlung ihres Sohnes in Italien. Sie legten am Mittwoch früh Berufung gegen eine zuvor getroffene Entscheidung eines Gerichts in Manchester ein, nach der eine medizinische Behandlung im Ausland verboten wurde, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete.