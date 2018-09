“Elterntaxis” sorgen für Aufregung am Bildungscampus Gnigl

Weil sich Kiss-and-Ride-Parkplätze nur in einer Seitenstraße befinden, befürchtet die “Anrainerinitiative Grazer Bundesstraße/ Franz-Hattingerstraße” ein frühmorgendliches Verkehrschaos. Schließlich starten am Montag etwa 340 Volksschüler und 100 Kindergartenkinder im Bildungscampus Gnigl in ein neues Schul- bzw. Kindergartenjahr.

Etwa jedes vierte Kind im Land Salzburg wurde zuletzt mit dem Auto zur Schule gebracht, berichtet der VCÖ. Drei von zehn Kindern gehen zu Fuß oder fahren mit dem Rad zur Schule.

Ausweichverkehr durch Franz-Hattinger-Straße

Nach Angaben der Anrainerinitiative würden die Fahrzeugströme dadurch in eine Sackgasse gelenkt, an deren Ende ein Wendeplatz mit sehr begrenztem Radius wartet. Der gesamte Ausweichverkehr würde dann über die Franz-Hattinger-Straße rollen. “Wenn innerhalb kurzer Zeit bis zu 30 Autos direkt vor die Schule fahren, kommt es zu einem regelrechten Verkehrschaos. Das führt zu unübersichtlichen und gefährlichen Situationen vor der Schule”, sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Zudem würden die Autoabgase vor der Schule für eine schlechte Luftqualität sorgen.

Bei der Einfahrt in die Franz-Hattinger-Straße wird die Fahrbahn enger. /S24/Anrainerinitiative ©

Polizei kontrolliert vor Bildungscampus Gnigl

Verlangt werden deshalb Absperrgitter gegen “Elterntaxis” am Morgen rund um den neugeschaffenen Bildungscampus Gnigl. Ein solches Verkehrskonzept wurde auch für diesen Standort vorgesehen, nur habe der Gemeinderat dieses verweigert, berichtet ORF Salzburg. Neben dem Budget gab es offenbar auch inhaltliche Mängel: “Hätte man dieses Konzept so bewilligt, dann wäre der Schulweg für die Kinder mit Sicherheit nicht sicherer”, so Vize-Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). “Wir haben da nach wie vor eine Baustelle. Deshalb wollen wir auch, dass die Polizei dort stark präsent ist.”

Absperrgitter verhindern “Elterntaxis”

Vor sechs Volksschulen im Salzburger Stadtgebiet (Campus Mirabell, Morzg, Lehen 1 und 2 sowie Maxglan 1 und 2, Amn.) gibt es seit letztem Schuljahr Absperrgitter, um “Elterntaxis” zu verhindern. So ist es nicht mehr möglich, die Kinder an den sogenannten Sicherheits-Hotspots in der halben Stunde vor Unterrichtsbeginn bis ans Schultor zu chauffieren. Aufgestellt und wieder weggeräumt werden die Scherengitter vom Hausmeister der jeweiligen Schule. Die Polizei soll mit verstärkten Kontrollen und Strafen unterstützen.