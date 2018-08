Emma gewann Berliner Mopsrennen zum dritten Mal in Folge

Emma, der schnellste Mops Berlins - © APA (dpa)

Möpse im Kampf gegen die Uhr: Ungeachtet sommerlicher Temperaturen sind beim jährlichen Mopsrennen in Berlin mehr als 70 von rund 80 angemeldeten Tieren an den Start gegangen. Dabei war kein Mops so schnell wie Emma. Die Hündin blieb als Einzige unter sechs Sekunden, wie der Sprecher des Treffens sagte. Mit einer Zeit von 5,866 Sekunden wurde Emma ihrer Favoritenrolle gerecht.