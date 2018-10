Ende für “Kepler”: Tank von Weltraumteleskop ist leer

NASA schickte "Kepler" in Pension - © APA (NASA)

Nach rund neun Jahren im All ist dem Weltraumteleskop “Kepler” wie erwartet der Treibstoff ausgegangen. Das Teleskop sei deswegen in den Ruhestand entlassen worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Dienstag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit. “Kepler” solle künftig in seiner sicheren Umlaufbahn um die Sonne bleiben. Daten wird es keine mehr senden oder empfangen können.