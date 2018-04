Enges Alps-Tour-Finale auf WM-Kurs – Sanchez-Sieg in Lienz

Dritter Tagessieg für das Astana-Team bei dieser Rundfahrt - © APA (EXPA)

Die Tour of the Alps verspricht für das Finale am Freitag auf dem WM-Kurs in Innsbruck eine spannende Entscheidung. Denn die vierte Etappe am Donnerstag von Klausen in Südtirol nach Lienz (134,3 km) brachte erneut keine großen Abstände im Gesamtklassement. Der Franzose Thibaut Pinot führt weiterhin nur knapp vor Domenico Pozzovivo, Miguel Angel Lopez und Superstar Chris Froome.