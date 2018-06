Harry Kane bewahrt England vor WM-Fehlstart

Kane brachte seine Mannschaft in der 11. Minute in Führung und erzielte in der 91. Minute den Siegestreffer. Frajani Sassi hatte per Elfmeter zum 1:1 getroffen (35.).

Der Weltmeister von 1966 vergab in der ersten Halbzeit ein halbes Dutzend bester Torchancen, fiel nach der Pause aber stark zurück. Doch Kanes Torriecher brachte der Mannschaft von Gareth Southgate doch noch den nicht mehr zu erwartenden Sieg. Davor hatte mit Belgien (3:0 gegen Panama) auch der zweite Favorit der Gruppe G drei Punkte geholt. Nach einem Kopfball von John Stones im Anschluss an einen Eckball war Kane zur Stelle und brachte den Favoriten in Führung.

Ausgleich für Tunesien durch Elfmeter

Tunesien erspielte sich dagegen keine einzige echte Torchance und kam trotzdem zum Ausgleich. Nachdem Kyle Walker Fakhreddine Ben Youssef im Strafraum mit dem Arm traf, entschied der kolumbianische Schiedsrichter Wilmar Roldan auf Elfmeter. Eine harte Entscheidung, aber vertretbar. Sassi behielt die Nerven.

Kane schießt Siegertor

Nach der Pause stellten sich die “Adler von Karthago”, die die Qualifikation ohne Niederlage absolviert hatten, besser auf das Spiel der Engländer ein. Kane und Co. hatten zwar weiter mehr Spielanteile, konnten sich vor dem Tor aber nicht mehr in Szene setzen – bis zur 91. Minute, als der Kapitän im Anschluss an einen Eckball wieder goldrichtig stand.



(APA)