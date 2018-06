Harry Kane bewahrt England vor WM-Fehlstart

Stürmer Harry Kane (r.) führte England mit zwei Toren zum Sieg - © APA (AFP)

England ist dank Harry Kane und einem Last-Minute-Sieg einem Fehlstart in die Fußball-WM in Russland entgangen. Der Tottenham-Torjäger führte die Engländer am Montag in Wolgograd mit einem Doppelpack zu einem 2:1 (1:1) über Tunesien. Kane brachte seine Mannschaft in der 11. Minute in Führung und erzielte in der 91. Minute den Siegestreffer. Frajani Sassi hatte per Elfmeter zum 1:1 getroffen (35.).