Ennstal-Classic erstmals am Salzburgring

Nirgendwo gibt es so viele Renn-Legenden, Promis und Manager aus dem Bereich der Wirtschaft am Start. Unter lassen sich David Brabham, Jo Ramirez, Mario Illien, Hans-Joachim Stuck, Derek Bell, Dieter Quester, Wolfgang Porsche, Toni Mörwald, Rudi Roubinek, Nina Proll und Gregor Bloeb den Olditmer-Klassiker nicht entgehen.

Ennstal-Classic macht Halt in Salzburg

In diesem Jahr fährt die Ennstal-Classic am Donnerstag, 19. Juli 370 km von Gröbming über Ramsau am Dachstein zum Salzburgring und über die Postalm und Bad Mitterndorf – mit Passierkontrollen in Pürgg, Öblarn und Haus im Ennstal – zurück nach Schladming, wo ab 18.00 Uhr die Autos am Hauptplatz eintreffen. Am zweiten Tag sind es 411 km. Nach der traditionellen Bergprüfung auf den Gröbminger Hausberg Stoderzinken fährt der Rallye-Tross über Spital am Pyhrn nach Steyr, wo sich alljährlich tausende Zuschauer um die alten Autos drängen.

Mit den Autos von einst auf den Straßen von heute: das ist die Ennstal-Classic./ Daniel Reinhard ©

Porsche, Ferrari und Abarth hautnah miterleben

Über Lunz am See, einer Shell-PK in Rottenmann und durch das Gesäuse geht es zum Flugplatz Niederöblarn. Ab etwa 17 Uhr findet mit einigen Autos ein Show-Run auf dem Alpenflugplatz Niederöblarn statt: Abarth- und Ferrari Rennsportwagen und Ford GT40 haben sich angesagt. Der Zieleinlauf am Freitag, den 20. Juli wird gegen 20 Uhr in Gröbming erwartet. Am Samstag steigt in Gröbming nach einer Red Bull Sky-Dive Vorführung ab 13 Uhr der ZENITH Grand-Prix von Gröbming, bei dem die Stars hautnah zu erleben sind und die Highlights aus den Sammlungen von Porsche, Ferrari und Abarth präsentiert werden. Ab 13.30 Uhr entscheiden die letzten sieben Sonderprüfungen das Finale und den Gesamtsieg der Ennstal-Classic.

Bei freiem Eintritt zu allen Programmpunkten erwartet Oldtimer-Fans Motorsport zum Anfassen.